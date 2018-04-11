3 موظفين فقط من الاستخبارات الخارجية بين الـ 152 دبلوماسيا روسيا الذين طردهم الغرب

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه بين 152 دبلوماسيًا روسيًا طردهم الغرب، كان هناك ثلاثة موظفين نشطين من جهاز الاستخبارات الخارجية، فقط.

© Sputnik. Eugene Biyatov غاتيلوف: طرد 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "بين 152 موظفاً دبلوماسياً اضطروا لمغادرة مكان العمل في البعثات الخارجية بسبب الإجراءات الاستفزازية للمملكة المتحدة، كان هناك ثلاثة موظفين نشطين في الخدمة، تحادث معهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، اليوم".

كما وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، من جانبه، طرد الدبلوماسيين الروس من البعثات الدبلوماسية التابعة لروسيا، كمساعدة مباشرة ودعم للإرهاب.

وطردت نحو 20 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في الشهر الماضي، عشرات الدبلوماسيين الروس لديها، على خلفية مزاعم تورط روسيا في قضية تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري، ببريطانيا.