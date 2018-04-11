موسكو لا تستبعد أن يكون الرد على العقوبات الأمريكية غير مماثل

صرح مصدر في الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرد على العقوبات الأمريكية قد لا يكون ردا بالمثل، مستبعدا أن يمس الرد الروسي رجال الأعمال الأمريكيين.

© Sputnik. Eugene Odinokov الخارجية الروسية: موسكو تدرس الإجراءات الثأرية ردا على العقوبات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يمكن منع نفس العدد من المواطنين الأمريكيين من القدوم إلينا".

وأضاف: "نحن لا نتصرف ضد قطاع الأعمال".

وتابع المتحدث: "يمكن أن تكون هناك تدابير غير مماثلة. نحن لا نستثني أي خيارات للرد على التصرفات العدوانية… يجب أن ننظر ما مدى اتفاق هذه التدابير أو تلك مع مصالحنا. لا أحد يريد إلحاق الضرر بنفسه".

يتبع…