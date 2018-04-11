روسيا قد تلجأ لاستخدام قوات الدفاع الجوي والأسطول البحري لحماية عسكرييها في سوريا

أكد سيناتور روسي أنه في حال تعرض العسكريون الروس في سوريا لخطر جراء ضربة أمريكية، فإنه قد يتم اللجوء لاستخدام قوات الأسطول البحري ومنظومات "اس-300" و"اس 400" و"بانتسير".

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy محللون عسكريون: لا ضربة أمريكية على سوريا كما يهول لها إعلاميا

موسكو — سبوتنيك . وقال السيناتور لـ"سبوتنيك": "نحن بالطبع لن نقف جانبا، يوجد أسطول البحر المتوسط، وقوات الدفاع الجوي، وقد يتم استخدام منظومات اس — 300 و اس —400 وبانتسير".

ورجح السيناتور إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب "غير مستعد لمبارزة أسطولنا البحري الحربي المتواجد هناك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية". ​وتابع "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه.