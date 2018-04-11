الأركان الروسية: إخراج أكثر من 41 ألف شخص من دوما منهم 3 آلاف مسلح

أعلن النائب الأول لرئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فكتور بوزنيخير، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء أكثر من 41 ألف شخص، منهم 3 آلاف مسلح من دوما بمساهمة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الأركان الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية حاولوا مرارا القيام باستفزازات كيميائية

موسكو — سبوتنيك . وقال بوزنيخير في إحاطة إعلامية: "أخرج المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، والقوات الحكومية السورية من دوما 41 ألف و213 شخص، بما فيهم 3 آلاف و354 مسلحا و8 آلاف و642 من أفراد أسرهم". وأعلن الفريق فيكتور بوزنيخير أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية في دوما يوم 12 نيسان/ أبريل الجاري للحفظ على الأمن هناك.

وقال: "غدا لضمان الأمن، والحفاظ على القانون والنظام وتنظيم تقديم المساعدة للسكان المحليين في مدينة الدوما ، يتم إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية إلى هناك".

وأشار بوزنيخير إلى أن سكان الغوطة الشرقية يحصلون على المساعدات الإنسانية الضرورية، سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال مركز المصالحة الروسي.

وأضاف: وفي إطار هذه المهمة تم تأمين ثلاث قوافل إنسانية تابعة للأمم المتحدة بحجم 445 طنا من الغذاء والدواء والضروريات الأساسية، كما أن الجنود الروس قاموا بتسليم 518 طنا من الطعام… وأكثر من 9000 لتر من المياه و8 آلاف و457 غطاء دافئ، وأكثر من 114 ألف مجموعة من المواد الغذائية ".