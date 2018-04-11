غاتيلوف: موسكو مستاءة من التصريحات غير المسؤولة لمنظمة الصحة العالمية حول دوما السورية

وصف غينادي غاتيلوف، مندوب روسيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن سوريا بأنها "معلومات لا أساس لها".

© REUTERS/ OMAR SANADIKI تأخر وصول حافلات نقل المسلحين من دوما

موسكو — سبوتنيك . وقال إن روسيا طالبت منظمة الصحة العالمية بالكشف عن مصادر المعلومات حول 500 مصاب في دوما لكنها لم تحصل على رد.

وأضاف غاتيلوف أن موسكو مستاءة من التصريحات غير المسؤولة حول دوما السورية، وطالبت روسيا بنفي هذه التصريحات.

وفي وقت سابق، اتهم الغرب دمشق بهجوم كيميائي مزعوم على مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية.

ونددت موسكو بالمعلومات حول قنبلة غاز الكلور التي زُعم أن الجيش السوري أسقطها، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرض من توجيه الاتهامات باستخدام المواد السامة من قبل الجيش السوري، هو حماية الإرهابيين وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

وفي الوقت نفسه ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة، في 13 مارس/ آذار الماضي، أنها نبهت عن إمكانية تنظيم هجوم كيميائي على الغوطة الشرقية من قبل المسلحين بغرض الاستفزاز، وقد عبر الجيش الروسي عن رأيه في أن هذا الاستفزاز يستخدم من الجانب الأمريكي كسبب لضرب سوريا.

ووعد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باتخاذ قرار بشأن الإجراءات ضد سوريا حتى نهاية اليوم الأربعاء.