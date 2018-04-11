سعر صرف الروبل يرتفع على خلفية الأخبار من البنتاغون

ارتفع سعر الروبل مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات السوق، على خلفية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، " أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الأدلة للهجوم الكيميائي المحتمل في سوريا"، رغم إشارة إلى استعداد القوات العسكرية الأمريكية "إلى طرح الخيارات العسكرية إذا تطلب الأمر ذلك من قبل الرئيس".

© AP Photo/ Evan Vucci وسائل الإعلام تفضح تناقض قرارات ترامب حول ضرب سوريا

وانخفض سعر صرف الدولار بحسابات الغد في 19.10 بتوقيت موسكو بمقدار 0.58 روبل إلى 62.45 روبل، وسعر اليورو بمقدار 0.6 روبل، إلى 77.25 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، قفز الدولار إلى 65.06 روبل، واليورو إلى 80.5 روبل. وعلى مدى ثلاثة أيام، ارتفعت عملات الاحتياط الرئيسية بنسبة 12 % تقريباً، وصعود الروبل أمر طال انتظاره، كما يقول الخبراء.

هذا وسارع الروبل الروسي من تراجعه أمام العملات الدولية، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول عزمه قصف سوريا بصواريخ حديثة "ذكية" وتحديه لروسيا بصدها، ليصل سعر صرف الدولار إلى 65 روبلاً واليورو 80.5 روبل.

هذا وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".