الخارجية الروسية عن دوما: واشنطن وأنصارها حددوا المذنبين ولا يعتزمون التراجع عن قرارهم

قالت وزارة الخارجية الروسية عن مدينة دوما إن الولايات المتحدة وأنصارها حددوا بشكل مسبق المذنبين ويبدوا أنهم لا يعتزمون التراجع عن قرارهم.

© Sputnik. HASSAN HASHEM توجه أول بعثة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ترحب بقرار منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها الى مدينة دوما السورية.

وجاء في بيان الخارجية:

"نرحب بقرار المدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو بإرسال خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى دوما لمعرفة جميع ملابسات الحادث…".

لافتة إلى أن موسكو تعول على قيام السلطات السورية بتقديم الدعم اللازم لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيميائية في دوما.