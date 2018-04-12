الدفاع الروسية: الشرطة العسكرية الروسية تبدأ العمل في دوما اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، أن الشرطة العسكرية تباشر عملها في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا، اعتبارا من اليوم.

© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN مدير الاستخبارات الأمريكية: بوتين سيدفع الثمن غاليا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "اعتبارا من اليوم، تعمل في مدينة دوما وحدات الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية، وهي تعتبر ضامن القانون والنظام في المدينة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن 1521 من المسلحين وعائلاتهم خرجوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر الممر الإنساني عند نقطة عبور "مخيم الوافدين".

وتم نقل الخارجين على متن 40 حافلة إلى شمال محافظة حلب.

وصرح قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن القوات الحكومية السورية سيطرت على مدينة دوما، التي كان يسيطر عليها سابقا المسلحون من جماعة "جيش الإسلام".

وقال يفتوشينكو للصحفيين: "اليوم كان هناك حدث هام في تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو رفع علم الدولة فوق مبنى مدينة دوما، والذي يشير إلى السيطرة على هذه البلدة، وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".