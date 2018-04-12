نائب روسي: روسيا تستعد لأي تطور في الأحداث حول سوريا

أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، اليوم الخميس، أن روسيا تستعد لأي تطور في الأحداث حول سوريا، بما في ذلك الأسوأ، وأن الدفاع الجوي في حالة تأهب دائم.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI ردود أفعال ساخرة للسوريين تستهزئ بتهديدات ترامب بتوجيه ضربة عسكرية

موسكو — سبوتنيك . وقال النائب لوكالة "سبوتنيك"، ردا عن سؤال حول الإجراءات الأمريكية التي يتعين على روسيا أن تكون مستعدة لها، بعد الإعلان عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا: "يجب أن نكون مستعدين، بالطبع لكل احتمال، ولأسوأ احتمال. نحن نستعد لهذا، وهذا الأمر مفهوم."

وأضاف تشيبا، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية في حالة تأهب دائم، قائلا: "نعم، هي في حالة تأهب دائم".

هذا واتهم الغرب دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية. وفندت موسكو من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الهدف من هذه المزاعم الغربية، هو حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.