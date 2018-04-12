ظهور أقوى رشاش في معرض أسلحة (فيديو)

يحتوي معرض أسلحة في الهند (Defexpo India-2018 ) على أحدث بندقية رشاشة روسية.

ونبهت شركة روسيا للتكنولوجيا (روستيخ) التي تدير الكثير من المصانع العسكرية الروسية إلى أن رشاش "شاك-12" لم يظهر في أي معرض حتى الآن.

وصُنع رشاش "شاك-12" وهو من عيار 12.7 ملم ويعتبر أقوى رشاش، لقوات العمليات الخاصة.

ويٌتوقع أن يتم استخدامه خلال عمليات أمنية تهدف إلى إيقاف الإرهابيين المرتدين لدرع مضاد للرصاص دون المساس بالمدنيين الذين أخذهم الإرهابيون رهائن.

ويقول سيرغي أبراموف، المسؤول في شركة "روستيخ" إن رشاش "شاك-12" سلاح مثالي لعمليات مكافحة الإرهاب وعمليات أمنية أخرى يتم تنفيذها في المدن وداخل المباني التي يتواجد فيها المدنيون المطلوب المحافظة على سلامتهم.

ويمكن تزويد رشاش "شاك-12" بمعدات إضافية وتركيب كاتم صوت.