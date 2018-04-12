القوات السورية لا تؤذي نفسها

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الحكومة السورية قبل بدء التحقيق لتحديد من المسؤول عن هجوم كيميائي افتراضي على مدينة دوما السورية.

ويقول العقيد إيغور ريبالتشينكو، رئيس مختبر تابع لوزارة الدفاع الروسية، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن التحقيق في أي حادث كيميائي يجب أن تجريه المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيميائي وهي الجهة الوحيدة القادرة على كشف استخدام السلاح الكيميائي.

© Photo / SANA دمشق ترد على مزاعم وقوع هجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية

ولا يمكن توجيه اتهامات قبل أن تجري المنظمة الدولية التحقيق.

ويتطلب الأمر لإجراء التحقيق في أي حادث كيميائي — كما يشير إلى ذلك العقيد ريبالتشينكو — ما لا يقل عن نصف الشهر أو أكثر.

وكان الخبراء الروس قد فحصوا موقع الهجوم الكيميائي الافتراضي في دوما ولم يعثروا على شيء يدل على استخدام السلاح الكيميائي.

ويقول العقيد ريبالتشينكو إن ما أعلنه الخبراء الروس يعكس الحقيقة، وإنه لا يتوقع أن يتوصل خبراء المنظمة الدولية إلى كشف حقيقة أخرى.

ولا يرى العقيد ريبالتشينكو سببا يدفع القوات الحكومية السورية إلى استخدام السلاح الكيميائي.

ويعبر الخبير الروسي عن اعتقاده بأنه لا يمكن للقوات الحكومية السورية أن تقدم على خطوة كهذه من شأنها أن تضر القوات السورية قبل غيرها.