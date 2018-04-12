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17:01 12 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    بوتين: روسيا لا تعتزم الانسحاب من البرامج الفضائية بما في ذلك مع أمريكا

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    روسيا
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    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من البرامج الفضائية الدولية، بما في ذلك التي تشمل التعاون مع الولايات المتحدة.

    تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة
    © REUTERS / US AIR FORCE
    الولايات المتحدة تعلن الحرب في الفضاء
    موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين: "نحن لا نعتزم إفساد شيء هنا، بالخروج من هذه البرامج، نحن نعتزم الإكمال. لدينا هناك شركاء في "القمر" وفي دراسة المريخ، هناك الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي".    

    وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه لدى روسيا التكنولوجيا والرغبة، وإمكانيات التمويل التي تستمر في الازدياد، قائلاً: "كل هذه الخطط سننفذها، فهي مثيرة للاهتمام وضرورية للبلاد وللإنسانية جمعاء".

    وأعلن بوتين أنه من المقرر البدء بإنشاء أول صاروخ فوق الثقيل بعد عشرة أعوام.

    وأضاف بوتين: "نعتزم بدء العمل في المستقبل القريب، فنحن نعمل بالفعل من أجل صاروخ ثقيل، والآن سيكون من الضروري العمل على صاروخ فوق الثقيل". وأشار إلى أنه من أجل إجراء اختبار في محطة فوستوشني الفضائية، من الضروري إنشاء مجمع إطلاق خاص.

    وتابع رئيس الدولة أنه من الضروري إنشاء صاروخ ومنصة لإطلاقه، بالتوازي ، بحيث يمكن أن يظهر كل من مجمع الإطلاق والناقل في وقت واحد.

    وذكر بأن العمل في هذا الاتجاه قد بدأ فعلاً: وكما ورد في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، على الموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة ، تم تخصيص 1.6 مليار روبل [ نحو 25.8 مليون دولار] لإنشاء التصميم، وتم اختيار المؤسسة الرئيسية وهي شركة "إر كا كا إنيرغيا" ومن المقرر أن يتم إنشاء التصميم قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019.

    وسيتعين على الصاروخ فوق الثقيل، حمل أكثر من 80 طناً من المدار الأرضي المنخفض، وإيصال ما لا يقل عن 20 طناً إلى القمر.

    ومن المخطط لأن يكون بالإمكان بمساعدة الصاروخ الجديد، إرسال السفن الفضائية والمحطات، ليس فقط إلى القمر ، ولكن أيضًا وإلى المريخ والمشتري، في حين أن رحلة الاستكشاف إلى القمر يجب ألا تدوم أكثر من خمسة أيام.

     

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا لا تعتزم الانسحاب من البرامج الفضائية بما في ذلك مع أمريكا, الحكومة الروسية, فلاديمير بوتين, روسيا
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