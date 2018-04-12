روسيا تعتبر التهديد الأمريكي باستخدام القوة ضد سوريا خرقا للقانون الدولي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن التهديد من الجانب الأمريكي وفرنسا باستخدام القوة ضد سوريا، يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة.

© AP Photo / Evan Vucci وسائل الإعلام تفضح تناقض قرارات ترامب حول ضرب سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا خلال المؤتمر الصحفي: "على أعلى مستوى، بدأ رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا بالتهديد برد فعل قاس، باستخدام القوة ضد سوريا. أود أن أشير إلى أن التهديد باستخدام القوة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة هو انتهاك صارخ لميثاق هذه المنظمة.

وفي سياق متصل أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أن الضربة الإسرائيلية على مطار "التيفور" السوري، لم تضف الاستقرار للوضع في سوريا، وتزامنت مع تحرك مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وقالت زاخاروفا خلال المؤتمر الصحفي:" لم تضف ضربة سلاح الجو الإسرائيلي ليلة 9 نيسان/أبريل، على القاعدة الجوية السورية "التيفور" على بعد 70 كيلومترا من تدمر، الاستقرار للوضع السوري".

وأضافت المتحدثة: "إن الهجوم على "التيفور" حيث يتمركز طيران الخطوط الأمامية، ويشارك بشكل مباشر في العمليات ضد "داعش" في شرق سوريا، تزامن مع تحرك الإرهابيين المتبقيين هناك".