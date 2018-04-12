"تقليد معروف" في استقبال طائرة المنتخب المصري عند وصولها إلى موسكو (صور)

وأوضحت "مصر للطيران" أنه كان في استقبال الطائرة "تقليد معروف" عند وصول أولى الرحلات.
وأشارت إلى أن "التقليد المعروف" هذا عبارة عن "رش المياه" على جسم الطائرة.
جدير بالذكر أن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز "أيرباص 320".
وكانت رحلات الطيران قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها وعددهم 224 شخصا.
طالبت روسيا بتشديد شروط وإجراءات الأمن في المطارات المصرية قبل استئناف الرحلات بين البلدين، مشترطة تطبيق معايير أمان محددة لاستئناف الرحلات.
ويأتي استئناف رحلات الطيران بين البلدين قبل افتتاح مونديال 2018 في روسيا، والذي يشارك فيه منتخب مصر لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يسعى العديد من المشجعين المصريين للسفر لروسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصري.
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