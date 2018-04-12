"تقليد معروف" في استقبال طائرة المنتخب المصري عند وصولها إلى موسكو (صور)

وصلت رحلة "مصر للطيران"، اليوم الخميس 12 أبريل/نيسان، إلى مطار "دوموديدوفو" في العاصمة الروسية موسكو.

© AP Photo / Petros Karadjias إقلاع أولى رحلات "مصر للطيران" إلى موسكو

ونشرت "مصر للطيران" صور وصول الرحلة، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، والتي أشارت إلى أن طائرة المنتخب المصري لكرة القدم، تم اختيارها لتكون أول رحلة تتجه مباشرة إلى موسكو.

وأوضحت "مصر للطيران" أنه كان في استقبال الطائرة "تقليد معروف" عند وصول أولى الرحلات.

وأشارت إلى أن "التقليد المعروف" هذا عبارة عن "رش المياه" على جسم الطائرة.

© Photo / مصر للطيران طائرة مصر للطيران في موسكو

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز "أيرباص 320".

وكانت رحلات الطيران قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها وعددهم 224 شخصا.

© Photo / مصر للطيران طائرة مصر للطيران في موسكو

طالبت روسيا بتشديد شروط وإجراءات الأمن في المطارات المصرية قبل استئناف الرحلات بين البلدين، مشترطة تطبيق معايير أمان محددة لاستئناف الرحلات.

ويأتي استئناف رحلات الطيران بين البلدين قبل افتتاح مونديال 2018 في روسيا، والذي يشارك فيه منتخب مصر لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يسعى العديد من المشجعين المصريين للسفر لروسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصري.

وتم التوقيع مؤخرا على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي بين موسكو والقاهرة، يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين، على أن تقتصر الرحلات بين موسكو والقاهرة في المرحلة الأولى، على مطار القاهرة فقط، دون الهبوط والإقلاع من مطارات أخرى مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة، والتي يقصدها عادة السياح الروس في مصر، ومن المقرر أن يتقرر ضم باقي المطارات للاتفاق لاحقا.