روسيا تدعو إلى جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع حول سوريا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا دعت إلى اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، فيما يتعلق بتهديد السلام حيال الوضع في سوريا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.

© Sputnik . Grigory Sysov نيبينزيا: روسيا تتابع بقلق انجرار العالم نحو نقطة خطيرة

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال نيبينزيا:"سنطلب قريبا من مجلس الأمن عقد اجتماع مفتوح بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة هذه القضية".

من جهة ثانية صرح مندوب روسيا، بأن روسيا تعول على عدم تجاوز "نقطة اللاعودة" في سوريا، ووصف التهديد باستخدام القوة في سوريا بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا للصحفيين: "إنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة: تهديد السلام والأمن الدوليين يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، نحن نعول على أنه لن يتم تجاوز نقطة اللاعودة، وأن الولايات المتحدة وحلفائها سيمتنعون عن القيام بأعمال عسكرية ضد دولة ذات سيادة".

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة حذر أمس من أن التهديدات الأمريكية بضرب سوريا مثيرة للقلق، وأن العالم قد يجد نفسه على أعتاب أحداث خطيرة.

وقال فاسيلي نيبينزيا إنه على أمريكا وحلفائها عدم القيام بعمل عسكري في سوريا بسبب هجوم مزعوم، مضيفا: "الأولية القصوى يجب أن تكون لتجنب الحرب".

وأضاف: "لا يمكن استبعاد أي احتمالات بعدما رأينا رسائل من واشنطن تشير إلى أنهم كانوا مولعين بالحرب"، مشيرا إلى أنه يأمل في تفادي التصعيد لأن جيشنا موجود هناك".