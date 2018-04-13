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09:23 13 أبريل/ نيسان 2018
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    الدوما الروسية، موسكو

    رئيس الدوما وقادة الكتل يطرحون مشروع قانون للرد على السياسات الأمريكية المعادية لروسيا

    © Sputnik . Vladimir Fyodorenko
    روسيا
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    طرح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وقادة كتل المجلس، اليوم الجمعة، مشروع قانون ينص على تدابير جوابية على السياسة الأمريكية المعادية لروسيا.

    وقال فولودين:

    "نخطط لمناقشة مشروع قانون في مجلس الدوما، بمشاركة ممثلي كل الكتل، وإرساله إلى زملائنا في الأقاليم، ومراجعته مرة أخرى مع الخبراء وحكومة روسيا الاتحادية، بعدها سننظر فيه في أقرب جلسة للدوما".

    وأعلن رئيس المجلس أن الدوما سينظر في جلسة طارئة يوم 16 نيسان/أبريل الجاري، في مشروع القانون.

    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Eugene Odinokov
    الخارجية الروسية: موسكو تدرس الإجراءات الثأرية ردا على العقوبات الأمريكية

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، عقوبات تستهدف 38 رجل أعمال، ومسؤول، وشركة روسيين بسبب ما وصف بـ "الأنشطة الخبيئة" لروسيا في العالم. وشمل هؤلاء وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

    وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، حينها، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد رجال الأعمال الروس "موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي"، وأوضح فولودين أن روسيا تغلبت على العقوبات المفروضة في البداية، وأكد رئيس مجلس الدوما أن قوائم العقوبات لم تنجح.

    وأخيرا، قامت واشنطن بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا التي اتهمت روسيا بتدبير واقعة تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري.

    وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في وقت سابق في حوار مع قناة "روسيا 1" أن موسكو سترد على تلك الإجراءات.

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