الرد الروسي على العقوبات الأمريكية يشمل دولا أخرى

قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية اليكسي تشيبا إن رد روسيا على العقوبات الأمريكية سيمس بفرنسا وبريطانيا وجميع الدول، التي تتخذ "موقفا محددا" من سوريا.

© REUTERS / Maxim Shemetov برلماني روسي: قانون تدابير الرد على واشنطن يجمد التعاون في المجال النووي وصناعة الطائرات

وصرح تشيبا: "هي بريطانيا و فرنسا . وفي المقام الأول تلك البلدان، التي تملك مواقف محددة بشأن سوريا".

وكانت كتل الدوما قد طرحت مشروع قانون حول الإجراءات الجوابية ضد السياسة الأمريكية المناهضة لروسيا. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما بمشاركة جميع الفكتل.

وأعلن مجلس الدوما عن وضع مشروع القانون ردا على تحديات الولايات المتحدة ومسؤوليها من خلال الإجراءات العدائية وغير البناءة وفرض العقوبات على روسيا ومواطنيها والكيانات القانونية.