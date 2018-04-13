بيسكوف: بوتين لم يتخذ بعد أي قرارات بشأن تشكيل الحكومة

وتابع المتحدث: "بمجرد اتخاذ القرار حول التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، سنعلمكم بالطريقة المناسبة".

وكان بوتين قد فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الشهر الماضي، بنتيجة 76.69 %. إذ صوت لصالحه 56 مليون و430 ألفا و712 ناخبا.

فيما شغل المرتبة الثانية المرشح المعارض عن الحزب الشيوعي، بافيل غرودينين، وحصل على 11.77% من أصوات الناخبين، أي 8.659.206 صوتا.