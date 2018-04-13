مصور "سبوتنيك" ينال جائزة الصحافة العالمية للصور

نال المصور الصحفي الخاص بوكالة "سبوتنيك" فاليري ميلنيكوف جائزة دولية عالية في مجال الصحافة المصورة، واحتل فاليري المركز الثاني في ترشيحات Digital Storytelling/Short" Form".

© Photo / Alexey Suloev/Travel Photographer of the Year الفائزون بجوائز "أفضل مصور رحالة لعام 2017" 17

أمستردام- سبوتنيك :وصرح المصور الروسي لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى فرقا كبيرا بين المركز الأول أو الثاني أو الثالث، جميع الأعمال الثلاثة التي ترشحت نالت إعجاب المشاهدين بشكل متساو، وبفضل هذه الجوائز وهذا النصر سيكون لأعمالنا شهرة كبيرة".

وجرى الاحتفال الرسمي بتكريم الفائزين بجائزة الصحافة العالمية للصور الفوتوغرافية للعام 2018، ليل الجمعة، في مدينة أمستردام.

وتعبر هذه الجائزة المرموقة والمرتفعة هي الثانية على التوالي في حياة فاليري المهنية.

وحاز فاليري على العديد من الجوائز في مجال التصوير الصحفي، وفاز بالعديد من مسابقات التصوير الدولية والروسية.