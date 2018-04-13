الدفاع الروسية: الخوذ البيضاء تعرضوا لضغوطات من قبل لندن لارتكاب استفزاز في سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكو، أنه تم ممارسة ضغط قوي على ممثلي ما يسمى "الخوذ البيضاء" من قبل لندن لتنفيذ عملية الاستفزاز الكيميائي في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين: "لدينا معلومات مؤكدة حول تعرض ممثلي ما يسمى بـ"الخوذ البيضاء" خلال فترة 3- 6 أبريل لضغوطات كبيرة من قبل لندن بشكل خاص من أجل تنفيذ الاستفزاز الذي كان يتم الإعداد له مسبقا بأسرع وقت".

ومن جهة ثانية، صرح المتحدث باسم الدفاع الروسية، أن الحالة المتردية لانتشار الوباء في الرقة السورية موجودة ولا يزال الآلاف من الجثث تحت أنقاض المدينة.

وقال كوناشنكوف، في المؤتمر الصحفي: " وضع الوباء صعب للغاية في الرقة ولا يزال الآلاف من الجثث منتشرة تحت أنقاض المدينة. المدينة مسحت عن وجه الأرض بمقدار 70 بالمائة نتيجة للقصف من قبل الطائرات الأمريكية. هذه تقييمات المنظمات الدولية".

يتبع…