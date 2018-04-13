تسجيل
22:35 13 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    جسر القرم عبر مضيق كيرتش، القرم، روسيا

    أول شاحنة ستعبر الجسر المؤدي إلى القرم في خريف عام 2018

    © Sputnik . Alexey Malgavko
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 20

    أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الجمعة، أنه من المقرر افتتاح حركة الشاحنات على الجسر من البر الرئيس لروسيا إلى شبه جزيرة القرم في خريف عام 2018.

    شاطئ البحر الأسود في قرية بيريغوفو في مقاطعة فيودوسيا في القرم، روسيا.
    © Sputnik . Sergey Malgavko
    الأمم المتحدة تعترف بروسية أرقام الهواتف في شبه جزيرة القرم
    كراسنويارسك — سبوتنيك. وقال سوكولوف، للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي في كراسنويارسك، "سيُفتتح بالكامل كما كان مقررا حتى نهاية عام 2018. وستعبر الشاحنات الكبيرة والمتوسطة خلال خريف 2018".

    وأفاد وزير النقل الروسي أنه يجري النظر في خطة تدريجية لإطلاق الحركة: في أيار/ مايو، ستبدأ سيارات الركاب والحافلات بالعبور فوق الجسر، وستفتتح حركة مرور الشاحنات في نهاية عام 2018.

    هذا وسيربط الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي أطلق عليه اسم جسر "القرم"، بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، وهو الأطول في روسيا — سيبلغ طوله 19 كيلومترًا. وكان من المقرر بداية حركة السيارات عبر الجسر في كانون الأول/ ديسمبر 2018. ولكن، أعلن المُشيدون أنهم متقدمون على الجدول الزمني ويخططون لفتح حركة المرور للسيارات على الجسر في أيار/مايو.

    والجدير بالذكر أن بناء جسر "القرم" بدأ في نيسان/ أبريل عام 2015، بعد انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014. ومن المقرر إتمام أعمال البناء مع نهاية عام 2018.

    انظر أيضا:

    إدارة حرس الحدود لجمهورية القرم تعلن استعدادها لمكافحة الإرهاب في المنشآت البحرية
    حرس الحدود الأوكراني يعد باحتجاز السفن الروسية الخارجة من القرم
    البرلمان الأوكراني يعتبر الانتخابات الرئاسية الروسية في القرم وسيفاستوبول غير قانونية
    شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل تشاركان في الانتخابات الرئاسية الروسية لأول مرة
    بوتين يصل إلى جسر القرم (صور)
    الأمم المتحدة تعترف بروسية أرقام الهواتف في شبه جزيرة القرم
    الاتحاد الأوروبي لن يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضي القرم
    لماذا لم تحاول أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة
    سلطات سيمفروبل تنتظر ردا من الأمم المتحدة على دعوتها لزيارة شبه جزيرة القرم
    الكلمات الدلالية:
    موعد افتتاح الجسر الذي يصل إلى القرم, الحكومة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات حارسات يتفقدن موقف السيارات المدفوع، قبالة شاطئ سرفرز بارادايس (Surfers Paradise) في مدينة جولد كوست الأسترالية خلال دورة ألعاب جود ويل.
    من تغريدات الرئيس دونالد ترامب إلى واقع الحياة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك