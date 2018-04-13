أول شاحنة ستعبر الجسر المؤدي إلى القرم في خريف عام 2018

وأفاد وزير النقل الروسي أنه يجري النظر في خطة تدريجية لإطلاق الحركة: في أيار/ مايو، ستبدأ سيارات الركاب والحافلات بالعبور فوق الجسر، وستفتتح حركة مرور الشاحنات في نهاية عام 2018.
هذا وسيربط الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي أطلق عليه اسم جسر "القرم"، بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، وهو الأطول في روسيا — سيبلغ طوله 19 كيلومترًا. وكان من المقرر بداية حركة السيارات عبر الجسر في كانون الأول/ ديسمبر 2018. ولكن، أعلن المُشيدون أنهم متقدمون على الجدول الزمني ويخططون لفتح حركة المرور للسيارات على الجسر في أيار/مايو.
والجدير بالذكر أن بناء جسر "القرم" بدأ في نيسان/ أبريل عام 2015، بعد انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014. ومن المقرر إتمام أعمال البناء مع نهاية عام 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)