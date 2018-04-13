مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": قاعدة طرطوس البحرية تستخدم لصيانة وتزويد سفن الأسطول الروسي

أكد مصدر عسكري - دبلوماسي أن الأسطول البحري الحربي الروسي يستخدم قاعدة طرطوس فقط لصيانة وتزويد السفن، ومن ثم تعود السفن إلى البحر.

© Sputnik . Vitaliy Ankov كشف سبب إعادة انتشار للقوات الروسية الموجودة في طرطوس

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "مقر الدعم اللوجستي في طرطوس بسوريا يستخدم من قبل تشكيلات الأسطول البحري الحربي في البحر المتوسط فقط من أجل الصيانة والتزويد".

وأكد أن السفن الروسية تدخل ميناء طرطوس لهذه الغاية ومن ثم تعود إلى البحر.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن صور أقمار صناعية تبين أن سفن حربية روسية غادرت ميناء طرطوس في سوريا، وتظهر في إحدى الصور 7 سفن ترسو في الميناء، قاربين لمكافحة التخريب من طراز "غراتشونوك" وغواصتين تعملان على الديزل، بينما تبين صورة أخرى، التقطت يوم 11 نيسان/ أبريل، أن معظم السفن لم تعد موجودة في نفس المكان. ولم يتبق سوى غواصة واحدة.