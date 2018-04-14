الخارجية الروسية: قصف دمشق جاء في لحظة حصول البلاد على فرصة لمستقبل سلمي

روسيا انسخ الرابط 2 0

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أن العاصمة السورية دمشق قصفت في اللحظة التي حصلت فيها البلاد على فرصة لمستقبل سلمي.