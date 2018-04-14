السفير الروسي لدى واشنطن: هجوم التحالف على سوريا لن يمر دون عواقب

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أن الهجوم الأمريكي – الفرنسي – البريطاني على سوريا لن يمرّ من دون عواقب.

واشنطن — سبوتنيك. وقال السفير الروسي في بيان:

إن أسوأ المخاوف أصبحت حقيقة، لقت ظلت تحذيراتنا غير مسموعة، يجري تنفيذ سيناريو أعدّ مسبقا، مرة أخرى، نحن مهددون.

وأضاف " حذرنا من أن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون عواقب، والمسوؤلية عنها كلها تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس"، وتابع "إهانة رئيس روسيا أمر غير مقبول".

وذكّر السفير الروسي، بأنّ "الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيميائية، لا تملك أي حق أخلاقي في إلقاء اللوم على البلدان الأخرى".

يتبع…