الدفاع الروسية: تم إعتراض جميع الصواريخ التي استهدفت مطار الضمير شرقي دمشق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم إعتراض جميع الصواريخ التي استهدفت مطار الضمير شرقي دمشق.

© REUTERS / OMAR SANADIKI الجيش السوري يصف الهجوم الأمريكي الفرنسي البريطاني على بلاده بـ "العدوان الثلاثي الغادر"(فيديو)

موسكو- سبوتنيك .أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن مطار الضمير شرقي دمشق قد تعرض لهجوم من 12 صاروخ مجنح وتم اعتراضها جميعا.

هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: " أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو".

وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.

و بأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.