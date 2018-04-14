تسجيل
12:35 14 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    قوات روسية في قاعدة حميميم السورية

    الغرب يتحاشى المساس بروسيا

    © Sputnik .
    روسيا
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التحالف الثلاثي والتصعيد العسكري ضد سوريا (60)
    140

    لم تطاول ضربات صاروخية شنها التحالف الغربي في 14 ابريل/نيسان وحدات القوات الروسية الموجودة في سوريا.

    ولفت السيناتور الروسي أندريه كليموف، رئيس لجنة الدفاع عن سيادة الدولة في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، إلى أن التحالف الغربي حرص على عدم المساس بوحدات القوات الروسية حين وجه ضربات صاروخية لسوريا في 14 ابريل.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    بوتين: ضرب سوريا يعتبر عدوانا واضحا ضد دولة ذات سيادة

    وكانت وحدات القوات المسلحة الروسية وصلت إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب.

    وقال السيناتور كليموف لـ"سبوتنيك":

    لا مكان للحديث عن نزاع عسكري مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالأمريكيون وحلفاؤهم حرصوا على عدم المساس بالوحدات الروسية في سوريا.

    ورأى السيناتور الروسي أن الأمريكيين وحلفائهم شنوا الهجوم الصاروخي على سوريا للقضاء على ما يفضح أمرهم، مشيرا إلى أن الامريكيين وحلفائهم يتصرفون في سوريا تصرف "العصابة الإجرامية التي تدمر ما يكشف حقيقتهم ويدل على وجه التحديد، على اختلاق هجوم كيميائي".

    وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أخبر الصحفيين، أمس الجمعة، بأن الفيديو الذي يُظهر "تقديم الإسعافات الأولية لـضحايا هجوم كيميائي" في دوما السورية مختلق.

    إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن التحالف الغربي قصف سوريا بـ103 صواريخ. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري من اعتراض 71 صاروخا.

    الموضوع:
    التحالف الثلاثي والتصعيد العسكري ضد سوريا (60)

    انظر أيضا:

    سوريا تصد ضربات التحالف الغربي بصواريخ اعتراضية سوفيتية الصنع
    وزير الدفاع الروسي يطلع بوتين على آخر التطورات في سوريا
    برلين لا تشارك في ضربات التحالف الغربي... لهذا السبب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, تصريحات, ضربات التحالف, أندريه كليموف, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات حارسات يتفقدن موقف السيارات المدفوع، قبالة شاطئ سرفرز بارادايس (Surfers Paradise) في مدينة جولد كوست الأسترالية خلال دورة ألعاب جود ويل.
    من تغريدات الرئيس دونالد ترامب إلى واقع الحياة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك