زاخاروفا: ليس واضحا سبب صمت باريس عن برنامج كيميائي سري مزعوم لدمشق

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إنه من غير الواضح لماذا بقيت باريس، حتى الآن صامتة بشأن البرنامج السري المزعوم لدمشق بشأن الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013، والذي تضمنه التقرير السري.