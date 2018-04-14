موسكو على اتصال دائم مع واشنطن وباريس ولندن بشأن هجوم "التحالف الثلاثي" على دمشق

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، 14 أبريل/نيسان، أن موسكو على اتصال دائم مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشان الضربة الأخيرة على سوريا.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مفتي سوريا يصف ضربة التحالف الثلاثي بأنها اعتداء على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت : "نحن لا نعلق على طبيعة الاتصال والعمل الذي نقوم به من خلال القنوات الدبلوماسية. وهذا ينطبق أيضا على أشكال التواصل المختلفة مع ممثلي دول التي وجهت ضربة قاسية في سوريا لكنني أؤكد لكم أننا على اتصال ونستمر في التواصل مع الجميع".

وأوضح ريابكوف، أن هذه الاتصالات تتعلق أيضا بالتفاعل بين الجيش الروسي والولايات المتحدة.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.