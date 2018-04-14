لافروف: بوتين طلب من ماكرون تقديم أدلة استخدام الكيميائي في سوريا ولكنه رفض

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم أدلة على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، لكن الأخير رفض ذلك، قائلاً: "الدول الثلاث لم تقدم أدلة على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".