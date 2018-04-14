نيبينزيا: الهجوم على سوريا انتهاك للقانون الدولي ويعطي جائزة للإرهابيين

أكد المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن الهجوم على سوريا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيزيد من معاناة الشعب السوري ويعطي جائزة للإرهابيين.

© AP Photo / Hassan Ammar شهود عيان على "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

القاهرة — سبوتنيك . اعتبر مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، الضربة الثلاثية ضد سوريا نوع من أنواع الاستعمار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحفاؤها انتهكوا القانون الدولي.

وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن "الولايات المتحدة وحلفاؤها أظهروا تجاهلا صارخا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا "عمل من أعمال العدوان على دولة ذات سيادة".

وشدد على أن "الدول الثلاث لم تنتظر للتحقق من استخدام الكيميائي في مدينة دوما قبل القيام بضرباتها ضد المطارات السورية".

من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش إلى القيام بتحقيق مفصل وواف بشأن التقارير الواردة عن استخدام مزعوم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية في سوريا.

وفي كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا قال غوتيرتيش" المزاعم الأخيرة تتطلب تحقيقا مفصلا من الأمم المتحدة وإن محققين دوليين مستعدون لزيارة موقع هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما السورية".

وحث غوتيريش كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التحلي بضبط النفس في تلك الظروف الخطيرة وتجنب أي أفعال من شأنها تصعيد الأمور في سوريا وتفاقم معاناة الشعب السوري".