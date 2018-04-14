الكرملين: بوتين وأردوغان يتفقان على "التعاون الكثيف" من أجل التسوية السلمية في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي أردوغان "الوضع المتفاقم في سوريا".

© Sputnik . Hassan Hashem روسيا تدعو لعقد اجتماع استثنائي للمجموعة المختصة بوقف إطلاق النار في سوريا

موسكو — سبوتنيك . واتفق الرئيسان الروسي والتركي على تكثيف التعاون الثنائي من أجل "تعزيز التسوية السلمية في سوريا"، وذلك "على ضوء ما يجري حاليا في سوريا".

وناقش الرئيسان "الضربات الصاروخية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في سوريا".

وأكد الكرملين "أن الجانبين الروسي والتركي ينطلقان من فرضية أنه على ضوء الحادثة، من الضروري تكثيف التعاون الثنائي بهدف تحقيق تقدم حقيقي في عملية التسوية السياسية في سوريا".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.