غورباتشوف: الضربة الغربية على سوريا تدريب قبل "إطلاق النار الحقيقي"

وصف أول رئيس للاتحاد السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، أمس السبت 14 أبريل/نيسان، الضربة الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا إلى حد كبير بالتدريبات قبل بدء إطلاق النار الحقيقي.

© AP Photo / Hassan Ammar سوليفان يبحث مع دول عربية وأوروبية الضربة العسكرية على سوريا

ريغا — سبوتنيك . وقال غورباتشوف في مقابلة مع محطة إذاعة لاتكوم اللاتفية:

أعتقد أن هجوما بهذا الشكل الذي يتحدثون فيه وبمثل هذه النتائج لا طائلة منه لأحد، كونه يشبه إلى حد كبير التدريب قبل البدء في إطلاق النار الحقيقي، هذا أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي شيء جيد.

يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كانت قد نفذت، في وقت مبكر من أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.