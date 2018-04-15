سوكولوف: روسيا تعمل على اتخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الأحد 15 أبريل/نيسان، إن الاتحاد الروسي يعمل على اتخاذ تدابير جوابية ضد الولايات المتحدة في مجال النقل.

© AP Photo / Hassan Ammar سوليفان يبحث مع دول عربية وأوروبية الضربة العسكرية على سوريا

فلاديفوستوك — سبوتنيك . وقال سوكولوف للصحفيين في ناخودكا، ردا على سؤال حول الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها روسيا بحق الولايات المتحدة في مجال النقل:

لن أعلن، نحن نعمل على ذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من أمس السبت، نفذت هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.