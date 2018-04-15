بوغدانوف: روسيا مستعدة لأي دور يخدم السلام في اليمن

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في اليمن وأمنه واستقراره.

© AP Photo / Yassir Hassan لأول مرة منذ تحريرها... العاصمة عدن تعلن عن نبأ سار لشعب اليمن

صنعاء — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، جدد السيد بوغدانوف خلال لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس السبت، على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران السعودية، موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.

مشيراً إلى:

أن العلاقة اليمنية — الروسية قوية وتاريخية ومتجددة، وأن التحضيرات جارية للاحتفاء في نوفمبر القادم بالذكرى الـ 90 لتأسيس العلاقات اليمنية — الروسية.

وأعرب بوغدانوف عن سروره باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.

من جهته، "أشاد الرئيس هادي بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216".

وقال الرئيس هادي: "إن اليمن تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة".

ولفت هادي إلى "لقاءاته مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفت وبحث معه فرص السلام الممكنة والمتاحة، مؤكدا على دور روسيا ودعمها لليمن في هذا الصدد".