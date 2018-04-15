بوغدانوف: روسيا مستعدة لأي دور يخدم السلام في اليمن

مشيراً إلى:
أن العلاقة اليمنية — الروسية قوية وتاريخية ومتجددة، وأن التحضيرات جارية للاحتفاء في نوفمبر القادم بالذكرى الـ 90 لتأسيس العلاقات اليمنية — الروسية.
وأعرب بوغدانوف عن سروره باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.
من جهته، "أشاد الرئيس هادي بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216".
وقال الرئيس هادي: "إن اليمن تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لها لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة".
ولفت هادي إلى "لقاءاته مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفت وبحث معه فرص السلام الممكنة والمتاحة، مؤكدا على دور روسيا ودعمها لليمن في هذا الصدد".
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