مركز المصالحة: عودة أكثر من 59 ألف من سكان الغوطة الشرقية إلى منازلهم

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الأحد، أنه أكثر من 59 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية.

© Sputnik . Hassan Hashem مركز المصالحة يعلن مصير العملية الإنسانية في الغوطة عقب ضرب سوريا

حميميم — سبوتنيك . وقال في إحاطة إعلامية: "بفضل جهود المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وحكومة الجمهورية العربية السورية عاد 59003 شخص من سكان الغوطة الشرقية من مخيمات النازحين إلى منازلهم".

كما أشار يفتوشينكو إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يقدم المساعدة الشاملة لضمان أمن وحرية عمل ممثلي البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تجري تحقيقا حول قضية استخدام السلاح الكيميائي المزعوم في دوما.

وكان الجيش العربي السوري قد أعلن عن خروج كافة المسلحين من بلدة دوما وإتمام تطهير الغوطة الشرقية لريف دمشق من الإرهابيين.

وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي مساء أمس السبت: بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية.