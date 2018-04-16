بعثة روسيا لدى حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن تحاول تقويض سلطة المنظمة في سوريا

أكدت البعثة الروسية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقويض سلطة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما أن روسيا لا تخطط للتدخل في عمل البعثة.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الكرملين: روسيا مستمرة في جهودها لتوضيح مزاعم استخدام الكيماوي في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقالت البعثة في بيان على " تويتر "، اليوم الاثنين، 16 أبريل/نيسان: "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقويض مصداقية بعثة تقصي الحقائق التابعة ل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل وصولها إلى مدينة دوما السورية، وتؤكد روسيا من جديد التزامها بضمان أمن المهمة ولن تتدخل في عملها".

وكان مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كينيث وارد، قال إن هناك مخاوف من أن تكون روسيا قد أفسدت موقع الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، ودعا المنظمة إلى التحرك لمواجهة استعمال أسلحة سامة محظورة، وذلك وفقاً لرويترز. وقال السفير الأمريكي: "تأخر كثيرا هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها حكم الإرهاب الكيماوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة".

Live from the @OPCW: the US tries to undermine the credibility the Fact-finding mission in Syria 🇸🇾 even before it arrives at Douma. Russia 🇷🇺 confirms its commitment to ensure safe and security of the mission and will not interfere in its work. pic.twitter.com/XFQ5x9anj5 — RussianEmbassyNL (@rusembassynl) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

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