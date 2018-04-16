ريابكوف: تكرار الضربة على سوريا سيؤدي إلى ردود فعل شديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين 16 نيسان/أبريل، إن تكرار غارات الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا سيؤدي إلى ردود فعل أكثر حدة من جانب أولئك الذين يدافعون عن احترام القانون الدولي.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy ريابكوف: آثار الضربة الثلاثية تعيق إرسال بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

فقد قال ريابكوف: "في حال حدوث شيء من هذا القبيل مستقبلا، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ترابط القوى السليمة في المجتمع الدولي. وستنضم إلى مجموعة الدول، التي تنظر بمسؤولية إلى القانون الدولي، أطراف أخرى. وهذه المجموعة من القوى السليمة سترفض بحزم مثل هذه المحاولات على أساس العلاقات الدولية".

وأشار ريابكوف إلى أن جميع الحجج لاستخدام القوة ضد سوريا كانت واهية من وجهة النظر السياسية والقانونية.

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.

يتبع…