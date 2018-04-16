اختلاف المواقف حول سوريا لا يؤثر على التعاون بين روسيا وتركيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مواقف موسكو وأنقرة مختلفة في عدد من القضايا، لكن هذا لا يؤثر على آفاق التعاون بين البلدين.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN وزير خارجية تركيا: علاقتنا مع روسيا قوية ولكنها ليست بديلة لعلاقتنا مع حلف الناتو أو أميركا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف، اليوم الإثنين للصحفيين معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي، بأن التقييمات المختلفة لتركيا وروسيا من الهجوم الثلاثي على سوريا، فرق البلدين: "لا، هذه الضربات لم تفرق. ليس سرا لأحد، لنقل، في عدد من القضايا مواقف موسكو وأنقرة تختلف. وفي الوقت نفسه، فإن هذا لا يعيق الاستمرار في تبادل وجهات النظر، لمواصلة مناقشة هذا التباين في المواقف. والأهم من ذلك، هو أنه ولا بأي شكل يؤثر على الآفاق المستقبلية لتطوير تعاوننا المتعدد الجوانب، والتعاون في تنفيذ المشاريع الاقتصادية وغيرها من المشاريع التي وضعتها موسكو وأنقرة أمامهما".

من جهته وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو علاقة بلاده بروسيا بأنها "علاقة قوية"، مؤكدا أنها لن تنهدم بتصريحات من فرنسا وليست بديلا عن علاقة أنقرة بأمريكا أو حلف الناتو.

وقال أوغلو، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ: "علاقتنا مع روسيا قوية ونمتلك علاقات قوية مع الناتو والدول الغربية، ولا توجد علاقات بديلة عن علاقات أخرى وندعو الجميع أن يكونوا أصدقاؤنا".

وردا عن سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها دعم تركيا للضربة الثلاثية على سوريا انفصالا عن روسيا، قال أوغلو: "نتوقع من الرئيس الفرنسي الإدلاء بتصريحات تليق بمنصبه"، مضيفا: "العلاقات مع روسيا قوية ولا يمكن أن تهدمها فرنسا أو أمريكا".

وأشار أوغلو: "نختلف مع روسيا وإيران بشأن النظام في سوريا ولكن لن ننهي تعاوننا معهما لهذا السبب".