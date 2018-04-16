ضابط روسي: خبرة عسكرية لا تقدر بثمن اكتسبها العسكريون الروس في سوريا

وخلال هذا اللقاء أيضا سلم الفريق ألكسندر لابين خنجراً تذكارياً من مدينة حلب وميدالية "من أجل استعادة تدمر" التذكارية السورية لمتحف المعدات العسكرية الخاص بشركة "أورالسكايا".
ويذكر أنه تم تعيين الجنرال لابين قائدا لقوات المنطقة العسكرية المركزية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، وقبل هذا التعيين كان ألكسندر لابين، يشغل منصب رئيس أركان المجموعة العسكرية الروسية في سوريا.
ويذكر أيضا، أنه سبق وأفيد بأن المنطقة العسكرية المركزية تخضع الآن لتفتيش واسع النطاق بهدف التأكد من مدى قيام قواتها بالتطبيق العملي للدروس المستفادة من الخبرة المكتسبة في سوريا.
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