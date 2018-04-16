ضابط روسي: خبرة عسكرية لا تقدر بثمن اكتسبها العسكريون الروس في سوريا

أفاد قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية الفريق ألكسندر لابين، اليوم الاثنين، بأن ما يزيد عن 8 آلاف عسكري تابع لهذه المنطقة العسكرية قد شاركوا في العملية العسكرية في سوريا منذ بدايتها.

© Sputnik . Ramil Sitdikov العسكريون الروس يتبادلون الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب في سوريا في أكاديمية أوزبكية

روسيا — سبوتنيك. وقال الفريق لابين خلال لقائه طلبة وعمال شركة "أورالسكايا" للتعدين: "اكتسب ما يزيد عن 8 آلاف عسكري تابع للمنطقة العسكرية المركزية خبرة قتالية لا تقدر بثمن في سوريا ، كما منح أكثر من 3 آلاف منهم أوسمة وميداليات".

وخلال هذا اللقاء أيضا سلم الفريق ألكسندر لابين خنجراً تذكارياً من مدينة حلب وميدالية "من أجل استعادة تدمر" التذكارية السورية لمتحف المعدات العسكرية الخاص بشركة "أورالسكايا".

ويذكر أنه تم تعيين الجنرال لابين قائدا لقوات المنطقة العسكرية المركزية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، وقبل هذا التعيين كان ألكسندر لابين، يشغل منصب رئيس أركان المجموعة العسكرية الروسية في سوريا.

ويذكر أيضا، أنه سبق وأفيد بأن المنطقة العسكرية المركزية تخضع الآن لتفتيش واسع النطاق بهدف التأكد من مدى قيام قواتها بالتطبيق العملي للدروس المستفادة من الخبرة المكتسبة في سوريا.