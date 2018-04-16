الدفاع الروسية: الضربات على سوريا شملت منشآت عسكرية كالمطارات بالإضافة لقواعد برزة وجرمانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأهداف الحقيقية للضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا لم تكن فقط على المنشآت في برزة وجرمانا ولكن أيضا شملت منشآت عسكرية كالمطارات.

سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية ، اللواء إيغور كوناشنكوف، اليوم الإثنين، إن الأهداف الحقيقية للضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا لم تكن فقط المنشآت في برزة وجرمانا، ولكن أيضا المنشآت العسكرية ، بما في ذلك المطارات.

وأشار المتحدث إلى أن الضربات ضد سوريا نفذتها صواريخ كروز من ناقلات بحرية وجوية من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والتنف.

يتبع…