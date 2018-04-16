حزبا "روسيا الموحدة" و"البعث" السوري يعدان قوانين عمل الشركات الروسية في سوريا

أعلن أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أندريه تورشاك، اليوم الإثنين، بأن حزبه وحزب "البعث" الحاكم في سوريا، اتفقا على إعداد إطار قانوني لوصول الشركات الروسية وتوفير ظروف عمل لها في سوريا.

© Sputnik . Viktor Tolochko الملتقى السوري الروسي الاقتصادي ينطلق في موسكو الاثنين المقبل

قازان — سبوتنيك . وقال تورشاك في منتدى الشباب "مولودايا غفارديا" (الحرس الشاب) التابع لحزب "روسيا الموحدة": "نحن اتفقنا أيضاً، على أنه في إطار هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بين حزبينا، بالتأكيد، سيتطلب وصول الشركات الروسية وتوفير ظروف عمل لها على أراضي الجمهورية العربية السورية، من بين الأمور الأخرى، الدعم القانوني، سنقوم بتنفيذ هذه المهمة على كلا الجانبين في إطار هذه الاتفاقية، كما سنقوم من طرف كلا البلدين بتنفيذ هذه المهمة".

ووصف تورشاك، تطوير التعاون (بين الجانبين)، في هذه الحالة "أفضل رد على الغارات الجوية".

هذا ونفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من يوم السبت المنصرم، هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، وفق مزاعم، أنها تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية. وتم من الساعة 3:42 بتوقيت موسكو، وحتى 5:10 ، إطلاق أكثر من 100 صاروخ، تم إسقاط معظمها من قبل منظومات الدفاع الجوي السوري، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، التي أعلنت أن منظومات الدفاع الروسية لم تشارك في صد هذه الصواريخ، لكنها كانت تراقب الوضع ومهيئة للتدخل في حال تعرض القواعد الروسية أو العسكريين الروس لاستهداف.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الهجمات بأنها عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة، على الرغم من أنه لا الخبراء العسكريين الروس ولا السكان المحليين، أكدوا حقيقة الهجوم الكيميائي الذي أصبح ذريعة لشن الهجمات.