ترامب يعرقل شن "غارة اقتصادية دولية" على روسيا

عرقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة مبدئية لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

جاءت خطوة ترامب بعد ساعات من إعلان سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب دعم الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد.

في المقابل، وصف الكرملين خطة العقوبات الجديدة بأنها "غارة اقتصادية دولية" على روسيا.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد بالمثل حال فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات.

ونقلت واشنطن بوست، عن مصادر وصفتها بـ"مطلعة على الخطة" إن ترامب بحث الخطة مع مستشاريه للأمن القومي وأخبرهم بأنه غاضب من الإعلان الرسمي عن العقوبات لأنه "لا يشعر بالارتياح من تطبيقها".

وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن العقوبات الاقتصادية نوقشت على نحو جاد بين المسؤولين، إلى جانب مزيد من الإجراءات ضد موسكو، لكن "ترامب لم يعطِ تفويضا نهائيا لتنفيذها."

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 38 شخصية بين مسؤول رفيع المستوى وشركات تجارية.

وكان من بين الشخصيات المدرجة على القائمة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ردا على ما وصفته واشنطن بـ "تصرفات روسيا" في قضيايا القرم وأوكرانيا وسوريا والهجمات السيبرانية المزعومة.