زاخاروفا تشرح قيام أمريكا "بترهيب" روسيا

ووفقا لأقوال زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا الآن "دون الالتزام بالحقائق".
وأضافت: "إذ كانوا سابقا يقولون لنا إنهم يعاقبوننا بسبب أوكرانيا، فإن الصيغة اليوم تغيرت جذريا. إنهم يعاقبوننا لوجودنا في الساحة الدولية، فحسب. وتتم صياغتها بهذا الشكل: بسبب دور روسيا في الشؤون الدولية، فقط".
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد أعلنت، يوم الأحد 15 نيسان/أبريل، عن إعداد عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب الوضع في سوريا. ووفقا لأقوالها فإن العقوبات ستمس الشركات، التي يزعم أنها زودت سوريا بتكنولوجيات ساهمت في صنع الأسلحة الكيميائية.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت لاحق، أن دونالد ترامب أمر بوقف فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
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