زاخاروفا تشرح قيام أمريكا "بترهيب" روسيا

شرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا-24"، لماذا تقوم الولايات المتحدة باستخدام "العقوبات المستمرة والترهيب" في علاقاتها مع روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

ووصفت زاخاروفا هذه السياسة بـ"الخطة ب"، التي لجأت إليها واشنطن بعد فشلها في الحفاظ على "اللعبة الدبلوماسية مع موسكو وفشلها في تحقيق الأهداف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لأقوال زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا الآن "دون الالتزام بالحقائق".

وأضافت: "إذ كانوا سابقا يقولون لنا إنهم يعاقبوننا بسبب أوكرانيا، فإن الصيغة اليوم تغيرت جذريا. إنهم يعاقبوننا لوجودنا في الساحة الدولية، فحسب. وتتم صياغتها بهذا الشكل: بسبب دور روسيا في الشؤون الدولية، فقط".

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد أعلنت، يوم الأحد 15 نيسان/أبريل، عن إعداد عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب الوضع في سوريا. ووفقا لأقوالها فإن العقوبات ستمس الشركات، التي يزعم أنها زودت سوريا بتكنولوجيات ساهمت في صنع الأسلحة الكيميائية.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت لاحق، أن دونالد ترامب أمر بوقف فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.