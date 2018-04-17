روسيا: إلقاء القبض على مجموعة من مؤيدي "داعش" خططوا لعمليات إرهابية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، القبض على مجموعة من مؤيدي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، خططوا لأعمال إرهابية في منطقة روستوف الروسية، باستخدام الأسلحة والمتفجرات.

Public relations center of Federal Security Service الأمن الفدرالي: القبض في روسيا على 4 أعضاء خلية لـ"داعش" يترأسها سوري

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان الصادر عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي بإحباط أنشطة خلية مؤيدة للتنظيم الإرهابي الدولي "داعش"، والتي بناء على تعليمات أميرهم الموجود في سوريا، خططت لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي منطقة روستوف باستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات".

كما يشار إلى أنه تم القبض على ثلاثة أعضاء من المجموعة خلال الأحداث.

وأضاف البيان أنه "تم ضبط أسلحة نارية وذخائر، وعبوات ناسفة كانت جاهزة للاستخدام، وكذلك وسائل اتصالات وسائط رقمية تحتوي على مواد دعائية لصالح للأنشطة الإرهابية لمنظمة "الدولة الإسلامية" الإرهابية".