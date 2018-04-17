الكرملين: واشنطن ولندن لا تكلفان نفسيهما تقديم أي حجج عند اتهام روسيا بالقرصنة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن واشنطن ولندن عند اتهامها لموسكو بالقرصنة الإلكترونية، لا تكلفان نفسيهما ولو بتقديم حجج ضعيفة على الأقل.

© Sputnik . Aleksander Druzhinin بيسكوف: بوتين يجري اتصالا هاتفيا دوليا

موسكو- سبوتنيك . وذكر بيسكوف، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان: "لا يكلف أحد نفسه، لا زملاؤنا في الولايات المتحدة ولا زملاؤنا في بريطانيا، بالبحث حتى ولو عن حجج ضعيفة".

وأضاف: "لذا فإن جوهر وطبيعة هذه الاتهامات لا يتغير بأي شكل من الأشكال. ومن وجهة نظرنا فإن هذه الاتهامات، التي لا أساس لها، ابتذلت تماما".