بوتين وماكرون وآبي يشاركون في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أعلن منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018، اليوم الثلاثاء، أن قادة روسيا وفرنسا واليابان سيشاركون في الجلسة العامة للمنتدى، الذي سيعقد في الفترة من 24 إلى 26 أبريل/نيسان الجاري.

© Sputnik . Maxim Blinov سفيرة فرنسا لدى موسكو: منتدى بطرسبورغ فرصة لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي لصندوق "روس كونغرس": "سيكون الحدث المركزي للمنتدى عبارة عن جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي".

وكانت السفيرة الفرنسية لدى روسيا سيلفي بيرمان قالت، في وقت سابق، إن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيكون فرصة رائعة لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا على الرغم من الظروف الصعبة.

وذكرت السفيرة في مقابلة مع سبوتنيك، يوم الخميس 8 مارس/ آذار، أنه "أولا وقبل كل شيء، إنني سعيدة لزيارة الرئيس الفرنسي لروسيا، إذ أن الزيارة ستمنحنا فرصة تعزيز علاقاتنا وتذليل كثير من المصاعب وتسهيل سبل التواصل ومواصلة الحوار تماشيا مع اجتماع رؤساء بلداننا في فرساي قبل عام".

كما أشارت السفيرة إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ستكون فيه فرنسا ضيفة الشرف، فرصة رائعة لنقاش كيفية تطوير علاقاتنا الاقتصادية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا".

وتابعت بيرمان: "اعتقد أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي لشركاتنا ولاقتصادات بلداننا، والحضور المشترك للرئيسين الفرنسي والروسي سيشجع دوائر الأعمال على إنشاء المزيد من الروابط".

ومن المتوقع، خلال زيارة ماكرون المرتقبة، أن يتم إنشاء منصة فرنسية روسية مشتركة تدعى "حوار التريانون" لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين.