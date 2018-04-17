موسكو ترد على باريس: قمنا بكل ما يمكن لإنجاح دخول الخبراء إلى دوما

ردت الخارجية الروسية على الاتهامات الفرنسية لروسيا حول عرقلة دخول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدوما بأن موسكو قامت بكل ما يمكن لإنجاح رحلة الخبراء.

© AFP 2018 / Pierre Boussel فرنسا تتهم روسيا وسوريا بعرقلة دخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدوما

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الروسية تدعو الدول التي شاركت في ضرب سوريا لعدم التدخل في عمل المنظمات الدولية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين تعليقا على الاتهامات الفرنسية لروسيا حول عرقلة دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية:" موقف وزارة الخارجية الفرنسية مثير للدهشة للغاية."

وأضافت زاخاروفا: "أولاً، أيدت روسيا الفحص السريع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وثانيا، روسيا ليست السؤولة عن تنظيم الرحلة ولكنها قدمت كل المساعدات لإجراءها، وها هم متواجدون في دوما بالفعل. وثالثا، كانت هناك صعوبة في وصول المحققين نظرا لبقاء جزء من المسلحين في دوما، وقامت الأمم المتحدة بالضمانات الأمنية الإضافية. ورابعا، من غير الواضح لماذا تتحدث وزارة الخارجية الفرنسية عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمفتشين؟ إذا كان المفتشون يواجهون مشاكل، لكانوا قد أدلوا ببيان حول هذه المسألة."

وتابعت المتحدثة:" ندعو الدول الغربية التي شاركت في القصف غير الشرعي على سوريا، التوقف عن التلاعب بالرأي العام وعدم التدخل في عمل المنظمات الدولية."