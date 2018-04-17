روسيا تدعو مجموعة السبعة الكبار إلى عدم نشر معلومات مشكوك بها حول قضية سكريبال

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تدعو دول مجموعة السبعة الكبار، للتوقف عن نشر معلومات مشكوك بها، حول قضية تسمم عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال.

© Sputnik . Evgeny Biyatov لافروف: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤكد فقط تركيبة المادة التي تسمم بها سكريبال

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف في بيان: "ندعو دول مجموعة السبعة الكبار للامتناع عن نشر معلومات مشكوك بها، لا تليق بمستوى الخبراء. لقد تعودنا على التفسير الحر للحقائق من قبل هذه المجموعة من البلدان، لكن لا نود أن يتغذى المجتمع الدولي من هذا السبيل الملوث".

ووفقاً له، وزراء خارجية مجموعة السبعة الكبار، قاموا بنشر اتهامات خيالية لا أساس لها ضد روسيا بصدد تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وعلى خلفية هذه الاتهامات أعلنت 23 دولة، بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.