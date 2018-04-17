مباحثات أمريكية روسية حول تحليق الطائرات الأمريكية فوق الأراضي الروسية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع روسيا حول تحليق الطائرات الأمريكية فوق الأراضي الروسية.

© Sputnik . Eugene Odinokov الخارجية الروسية: موسكو تدرس الإجراءات الثأرية ردا على العقوبات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وقالت المتحدثة: "الولايات المتحدة تجري مباحثات مع روسيا اليوم حول مسألة أخرى، ألا وهي التحليق فوق روسيا، حول تحليق الطيران التجاري فوق أراضيهم".

وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة تريد عقد لقاء مع السلطات الروسية حول مسألة تقديم تصاريح للطائرات الأمريكية للتحليق فوق روسيا الاتحادية.

وقالت المتحدثة: "لدينا خطط لعقد لقاء هذا الأسبوع في واشنطن مع ممثلي سلطات الطيران الروسية، وهذا اللقاء تم إلغاؤه من قبل الحكومة الروسية، وأكدوا أنهم سيخططون من جديد لهذا اللقاء".

وتابعت: "ننتظر أنهم سيبحثون معنا الموعد الجديد للقاء وذلك لأننا لا نريد وقف تصاريح الطيران لشركات الطيران الروسية".