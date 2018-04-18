الكرملين: بوتين يعزي بوش الأب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل برقية تعزية للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، إثر وفاة زوجته باربارا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أرسل الرئيس برقية تعزية لجورج بوش الأب إثر وفاة زوجته".

© Sputnik . Aleksander Druzhinin بوتين يعزي نظيره الأذربيجاني بضحايا الحريق في مركز معالجة مدمني المخدرات

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما، أمس الثلاثاء، بحسب بيان نشره على "تويتر" المتحدث باسم زوجها.

وقال جيم ماكغراث إن "باربرا بوش توفيت الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية بسبب تدهور صحتها.

وولدت باربرا في يونيو/ حزيران 1925 في ولاية نيويورك. والتقت جورج بوش الأب في سن الـ 16 واقترنت به بعد 3 سنوات، وقد انجبا معا 6 أبناء من بينهم بوش الابن الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2009، وجيب بوش الذي كان حاكما لولاية فلوريدا بين عامي 1999 و2007 ومرشحا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.